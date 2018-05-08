استقبل أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان، أمس (الإثنين) في مكتبه بديوان الإمارة، مدير فرع المؤسسة العامة للتقاعد بالمنطقة بندر الرويلي، الذي قدم للسلام عليه وتسليمه نسخة من التقرير الإحصائي السنوي للمؤسسة للعام 1438، الذي يوضح نشاطات المؤسسة خلال العام الماضي والمعلومات الإحصائية المتعلقة بأعداد المتقاعدين والمستفيدين، والمبالغ المصروفة لهم والمشاريع الاستثمارية للمؤسسة.وأكد الأمير بدر بن سلطان ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين والعناية بهم نظير ما قدموه من خدمات عديدة في مختلف المجالات.فيما التقى أمير منطقة الجوف، نائب المدير العام للإستراتيجية بصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن النمر، واطلع على الإستراتيجية الوطنية والتحول الوطني لصندوق التنمية الزراعي 2030م وقياس مؤشرات الأداء، مؤكداً أهمية منطقة الجوف في المجال الزراعي.واستقبل الأمير بدر بن سلطان، مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة الجوف «هدف» بسام الدرعان الذي قدم له تقريراً عن أعمال وخدمات الفرع بالمنطقة لدعم التدريب وإيجاد الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، وآخرا عن إنجازات الفرع الذي دعم 177 مواطناً ومواطنة من رواد الأعمال خلال العام 2017.وثمن أمير منطقة الجوف الدعم السخي من القيادة الحكيمة لتدريب وتوظيف الشباب والفتيات، مشيداً بما اطلع عليه من أعمال في فرع الصندوق بالجوف والقائمين عليه.