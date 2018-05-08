أصيب 4 عمال في حريق اندلع أمس في مصنع للدهان و المعاجين بحي العماجية على طريق الخرج، وباشرت الفرق الأمنية الموقع واستطاع الدفاع المدني إخماد الحريق والسيطرة على النيران ومنع وصولها إلى المناطق المجاورة، فيما قدمت فرق الهلال الأحمر الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وأكد متحدث الدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، بأن طبيعة المواد المحترقة وتفاعلها مع المياه تسبب في انتشار الحريق وانبعاث الدخان الناتج عنه بكثافة عالية، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني حاصرت الحريق في المنطقة تحقيقاً للحماية الكاملة للمواقع المجاورة..ولفت إلى أن الحريق أسفر عن تعرض 4 عمال في المصنع لإصابات مختلفة نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لايزال التحقيق جاريا لمعرفة أسباب ملابسات الحريق.