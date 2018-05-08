* آل الشيخ «قوي» ودعم النصر وكل الأندية بحيادية



* نمر بفكر جديد للارتقاء نحو العالمية



* قرارات هيئة الرياضة جريئة لخلق بيئة جذابة

أكد عضو شرف نادي النصر الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أن قطاع الرياضة والشباب في مملكتنا الغالية يشهد نقلة نوعيةً كبرى بفضل الاهتمام والدعم الحقيقي والمباشر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وبجهود ومتابعة وتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.وقال في تصريح خاص لـ«عكاظ»: «الرياضة السعودية تمر الآن بمرحلة جديدة وبفكر جديد نحو الارتقاء بها لمصاف العالمية ليس فقط في لعبة كرة القدم أو كرة اليد، وإنما في مختلف الألعاب الرياضية الفردية منها والجماعية، وهذا هو التخطيط الصحيح والسليم الذي فقدناه منذ عشرات السنين، فالمتابع لبرنامج جودة الحياة 2020، الذي أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضمن أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 يجد فيه التركيز على تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وذلك من خلال تنويع الأنشطة وتسهيل الوصول إلى المرافق الرياضية المنوعة، إضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية المتاحة للأنشطة الرياضية ككل، وتعزيز تجربة الجمهور خلال الفعاليات الرياضية، ما ينعكس إيجاباً على شعبية الرياضة في المملكة».وحذر الجماهير الرياضية عامةً وجماهير نادي النصر خاصة بعدم الالتفات نحو الحملات المغرضة والإشاعات الكاذبة من قبل ضعاف النفوس والحاقدين على الوطن في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في «تويتر» من هاشتاقات مُسيئة وكاذبة ومكشوفة تدعو للتشكيك وزرع الفتنة بين القائمين على الرياضة السعودية ونادي النصر ومختلف الأندية.وأردف قائلاً: «بلا شك رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، يقوم بخطوات جداً قوية وجريئة وبناءة لتنفيذ رؤى وأفكار قيادتنا الحكيمة، والتي تهدف لبناء مجتمع سعودي رياضي مُمارس ومُشارك في مختلف الألعاب الرياضية لجميع الأعمار ذكوراً وإناثاً حتى تقل نسبة الأمراض المعروفة والناتجة عن قلة ممارسة الرياضة، فشباب الوطن يرغبون بمزيد من الفعاليات والبرامج والمهرجانات الجميلة والهادفة والتي تشغلهم وتنمي مواهبهم وتطور قدراتهم، فهم يملكون الطاقة والحيوية والطموح وينتظرون فقط الفرصة والدعم كل في مجاله حتى يبدع ويتميز محلياً وخارجياً».وزاد: «إن دعم هيئة الرياضة لجميع الأندية الرياضية في المملكة يأتي من منطلق التشجيع والاهتمام للأندية حتى تحقق التميز على المستويين المحلي والدولي، والذي سيكون نتاجه منتخبات قوية في مختلف الألعاب تنافس على الألقاب العربية والآسيوية والدولية، وأطالب الجميع بالوقوف الكامل مع تركي آل الشيخ، ودعم توجهاته وأفكاره، فالجميع شاهد وتابع الخطوات التصحيحية الإيجابية التي حصلت في رياضتنا السعودية من قبله خلال فترة زمنية وجيزة، وحرصه المستمر على الوقوف على كل صغيرة وكبيرة مُضحياً بوقته وجهده لأجل الوطن وشبابه فلم يأتي اختياره عبثاً من قبل قيادتنا الرشيدة، وإنما إيماناً بقدراته وأفكاره وجهوده وخططه الرامية لإنجاح مشروع تطوير الرياضة السعودية والمضي بها قُدما نحو العالمية وفق رؤية المملكة 2030».وأكد في نفس الوقت بأن رئيس هيئة الرياضة، يعمل بكل حيادية مع كل الأندية من خلال الدعم وحل المشاكل التي تواجهها حتى تكون الأندية بيئة خصبة وجاذبة لكل الرياضيين، وأن يكون الدوري السعودي لكرة القدم من أفضل 10 إلى 7 دوريات على مستوى العالم مع حلول 2020، وأن تكون منتخباتنا السعودية في الألعاب المختلفة وخاصة كرة القدم تُشارك في كبرى البطولات العالمية وتنافس وتحصد الألقاب. وفي ختام حديثه طمأن الأمير نايف بن سعود، محبيه وجماهير النصر بأنه يتمتع بصحة جيدة بعد العارض الصحي الذي ألم به وأدخل على إثره المستشفى.