أوضحت رئيسة لجنة دعم الأسر في الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الفصام، الأميرة نورة بنت عبدالله الفيصل لـ«عكاظ» أن عدد المصابين بالفصام والمسجلين في الجمعية يزيد على 300 مريض ومريضة، مبينة أن التفاعل المجتمعي لدعم الجمعية قليل جدا، بينما الدعم الحكومي كبير. وذكرت في الملتقى الذي نظمته الجمعية أمس الأول بعنوان «هل الفصام وصمة»؟، أن أكثر من 90% من الأسر المسجلة في الجمعية تحت خط الفقر، مستدركة بالقول: «ليس معنى ذلك أنهم فقراء، لكن يبدأ الشاب منهم حياته بطريقة طبيعية، بمرور الأيام تراكمت عليه الديون، حتى يصاب بالفصام، بعد ما حصل مثلا على قرض للزواج أو منزل ثم تتوقف عنه الخدمات، ولا تستطيع الأسرة تحقيق طلباته»، مشيرة إلى أن مريض الفصام دائما يحتاج للأكل، وفي حال لم يجده يصبح عنيفا. وبينت أن مرضى الفصام يدخنون بشراهة فوضعهم صعب، مطالبة بدعم تلك الأسر من تسديد الديون أو إيجار البيت. من جهتها، قالت مدير الجمعية الدكتورة منال لـ«عكاظ»: «نقدم الدعم للأسر والمرضى بنفس الوقت، ومن الخدمات توعية وتثقيف وتدريب، ومن برامجنا التدريب المنتهي بالتوظيف»، مؤكدة أنهم يحاولون تهيئة المريض للمجتمع، وإعداده للتوظيف.