غادر التعليم لكن الفن لم يغادره، معلم التربية الفنية الذي تقاعد منذ 7 سنوات ترك فيها حصص التربية الفنية وتوجيه الطلاب للرسم، عاد لمنزله حاملا معه أدوات الرسم ليكمل رسالته برسم لوحة جمالية، «تحكي تطور الحياة في المملكة» تحمل رسالة عظيمة للأجيال عبر الجدارية التي اختار لها فناء منزله ليكون مقصد الزوار والمعجبين وتتداول رسومه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر الفنان قالب الدلح لـ«عكاظ» أن رسم الجدارية استغرق منه 3 أشهر «قريتي» وهي تختصر تاريخ الحياة في المملكة منذ كنّا نسكن العشش والمنازل المصنوعة من القش، ثم الانتقالة إلى حياة التعليم بعد تخرجنا في المعاهد والكليات الدراسية بالرياض عدنا لنبني المساكن من البلك، وبدأ امتزاج الحياة والمساكن، ثم الانتقال إلى الحياة الحديثة حيث جاء الأسفلت والمدارس وخروج المرأة للمدرسة، والتعليم والدوريات الأمنية، وتغيرت حياتنا بشكل سلس.