حصل المبتعث من جامعة تبوك علي الشمري، على جائزة ومنحة دراسية، من العمادة للبحث العلمي والتفوق من جامعة برودو الأمريكية.تنافس الشمري مع مجموعة من المرشحين للجائزة، واختير من قبل لجنة التحكيم في جامعة برودو للحصول على الجائزة كداعم له في رسالته للدكتوراه.وقدم الشمري مشروع نموذج «أمل» كأداة قابلة للتطبيق والقياس، ثم طوره حول ظاهرة وجود أقليات في بعض البرامج الأكاديمية والتخصصات العلمية، مثل الحاسب الآلي في التعليم الجامعي، واختبار فعالية النموذج في تطبيق طرق تربوية مقترحة تهدف إلى رفع كفاءة تدريس مواضيع حاسوبية، مثل صناعة الروبوتات والألعاب في مناهج الحاسب الآلي، لتقليص ومعالجة بعض العوامل الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة.