ما زالت الضبابية تحيط بهوية المدرب القادم للزعيم في ظل تأخر رد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على العرض المقدم له لتولي زمام الأمور الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم القادم.‏وذكرت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن إدارة النادي تضع في أجندتها عدة خيارات في حال تعثر المفاوضات مع المدرب فيتوريا، إلا أنها تتريث لحين وصول رده قبل طرح الأسماء البديلة.وعلى صعيد اللاعبين الأجانب، غادر اللاعب ميليسي إلى الإمارات لخوض تجربة احترافية بنادي الظفرة الإماراتي، بعد أن قضى مع الهلال موسمين توج معه بالدوري مرتين متتاليتين إضافة إلى كأس الملك، فيما لا تزال العروض المقدمة للاعب الفنزولي ‏ريفاس غير مناسبة، حيث تبقى في عقده مع الزعيم موسماً آخر، إلا أن الإدارة لا ترغب في استمراره لعدم ظهوره الموسم الماضي بالشكل المتوقع والمطلوب.وعلى صعيد آخر، تواجد الحارس الهلالي علي الحبسي في مدرجات فريقه السابق ريدينج الإنجليزي في المباراة التي لعبها أمام فريق كارديف سيتي، مستغلاً بذلك الإجازة الموسمية للفريق، ورددت جماهير ريدينج اسم الحبسي كثيراً في المدرجات عرفاناً بما قدمه لفريقه السابق من مستويات متميزة، تم على إثرها اختياره كأفضل لاعب في نادي ريدينج الإنجليزي لموسمين متتاليين.