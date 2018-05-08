يضع الموسيقار فهد الهريفي بصمته الأخيرة في الملاعب السعودية غدا (الأربعاء) عندما يخوض مباراة اعتزاله التي ستجمع فريقه النصر بفالنسيا الإسباني المعروف بـ(الخفافيش)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.وسيتقدم حفلة الاعتزال عدد من النجوم العالميين على رأسهم صانع الألعاب البرازيلي رونالدينيو، الإيطاليان إندريا بيرلو وفرانشيسكو توتي، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، والإيفواري ديديه دروغبا، المالي عمر كانوتيه، الكاميروني صامويل إيتو، الليبي طارق التايب والمصريان أحمد حسن ومحمد أبو تريكة، إضافةً إلى النجوم التاريخيين للكرة السعودية وهم: ماجدعبدالله، يوسف الثنيان، صالح النعيمة، خالد مسعد، أحمد جميل، محيسن الجمعان، سامي الجابر، محمد نور، ياسر القحطاني، بجانب مهاجم الأهلي عمر السومة وحارس مرمى التعاون عصام الحضري.وستصل بعثة الفريق الإسباني الذي يعيش فرحة العودة للعب بدوري أبطال أوروبا النسخة القادمة بعد ضمان المركز الرابع بالليغا الإسبانية اليوم (الثلاثاء)، على أن يُعقد عند العاشرة مساء اليوم ذاته مؤتمر صحفي، لتسليط الضوء على مباراة الاعتزال والفعاليات المصاحبة لها.فيما يستأنف فريق النصر تدريباته مساء اليوم تحت إشراف المدرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، إذ سيمنح الفرصة لعدد من لاعبيه الشباب لتقييمهم قبل الحكم عليهم نهائيا بالتسريح أو الإعارة أو الاستمرارية.وسيعوض غياب الدوليين محمد السهلاوي وعمر هوساوي وإبراهيم غالب ويحيى الشهري بعدد من نجوم الأندية بعد أن خاطب الحارس الجزائري عز الدين دوخة المنتقل حديثاً من أحد للرائد ومدافع القادسية محمد خبراني ولاعب الاتفاق عبدالرحمن العبود، ومن المنتظر أن يلتحق بالتدريبات العناصر الأجنبية التونسي فرجاني ساسي والكونغولي جونيور كابانانجا والمغربي محمد فوزير والعماني سعد سهيل بجانب لاعبي الفريق الأول.