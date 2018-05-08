فيما قطعت إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل، وعدا بعدم التفريط في أي لاعب يمثل إضافة وركيزة للفريق الأول لكرة القدم، دب القلق في قلوب القدساويين من رحيل بعض النجوم الواعدة في الفريق بعد تسرب أنباء عن تحركات بعض الأندية للتعاقد معهم، لاسيما اللاعب نايف هزازي وهارون كمار والبرازيلي بيسمارك.ويخشى القدساويون من إغراءات الأندية تجاه لاعبي فريقهم، خصوصا أن أغلب هؤلاء اللاعبين يمثلون إضافة حقيقية للفريق الذي يأمل عشاقه ظهوره بشكل مختلف الموسم القادم.وتسعى إدارة النادي بحسب تأكيدات رئيسها الزامل إلى المحافظة على اللاعبين المميزين واستقطاب عدد من الوجوه الجديدة للفريق، فيما تجري حاليا تحركات مكثفة من أجل التعاقد مع مدرب للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب الوطني المؤقت بندر باصريح، ويتوقع أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد في غضون الأيام القادمة.