ولكم الرأي
كارثة الاستثمار في «التعليم الموازي»
الثلاثاء / 22 / شعبان / 1439 هـ
الثلاثاء 8 مايو 2018 02:10
ذلك هو الأمر المفترض لولا أنه في جامعاتنا ليس كذلك، ولهذا تجد وزارة التعليم نفسها مضطرة بين وقت وآخر للتدخل موجهة وآمرة وناهية ومطالبة ومانعة، وما كان لها أن تفعل ذلك لو أن الجامعات كانت من الرشد بحيث تقوم نفسها وتصلح شأنها بنفسها دون حاجة لتوجيهات الوزارة وتعليماتها.
من ذلك قرار الوزارة بإيقاف برامج التعليم الموازي في كافة المستويات الجامعية إيقافا نهائيا وفي كل الجامعات التي كانت تعتمده، وذلك لأسباب لم يكن يليق بالجامعات أن تقع فيها برامجها وأن تتجاهلها حتى تضطر الوزارة إلى اتخاذ مثل هذا القرار، من تلك الأسباب:ضعف جودة مخرجات التعليم الموازي والتوسع غير المدروس في هذا النوع من التعليم وعدم مراعاة حاجة المجتمع وسوق العمل وغير ذلك من الأسباب التي لم يكن للجامعات أن تتجاهلها لولا أنها وجدت في النوع من التعليم مصدرا للدخل لها ولمنسوبيها الذين يعملون في هذه البرامج بما تجنيه من رسوم لقاء التحاق الطلاب ببرامج التعليم الموازي وذلك على حساب نوعية التعليم وجودة المخرجات وحاجة المجتمع وجيوب الطلبة.
* كاتب سعودي
Suraihi@gmail.com
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