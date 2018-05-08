يا لهذا الراقي وحلمه عليهم..
في ساعات فرحته.. وفي مواقيت الدعم له
لا يجدُ منهم إلا افترار لسان.. وعبوس وجوه
بل أزيد، لا يجدُ منهم إلا مُناقشة عن الديون
وعن تغريدة مزوَّرة..
أكتبُ قبل ساعاتٍ من نزاله مع السَّد في المحفل الآسيوي
أكتبُ وقلمي مليءٌ بالغضب أمام حلم الأهلي عليهم
لو كانَ الحالُ مع فريقهم لرفعوا (صيحات) الفرح
لو كانَ الحالُ مع فريقهم فإنَّ كل المُناقشات
ستكون عن (هلَّ هلالك يا هلال)..!
لذا وطالما الأهلي لعبَ البارحة معتركاً آسيوياً
وطالما أنَّ القوم قبل ذلك رأوا وتنادوا
وطرحوا وناقشوا الحديث عن ديون وصغائر الأمور
لكُلِّ ذلك فإنني أضع قلمي جانباً وأقول:
لقد اختصرتُ هذه الزاوية دعماً لاحتجاجي تجاههم
فغضبُ الأهلي هو رقي
ولذا لا تترقبوا غضباً لراقٍ.
k_alsh3laan@
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