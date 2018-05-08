يا لهذا الجبل الأهلي وصبره عليهم..يا لهذا الراقي وحلمه عليهم..في ساعات فرحته.. وفي مواقيت الدعم لهلا يجدُ منهم إلا افترار لسان.. وعبوس وجوهبل أزيد، لا يجدُ منهم إلا مُناقشة عن الديونوعن تغريدة مزوَّرة..أكتبُ قبل ساعاتٍ من نزاله مع السَّد في المحفل الآسيويأكتبُ وقلمي مليءٌ بالغضب أمام حلم الأهلي عليهملو كانَ الحالُ مع فريقهم لرفعوا (صيحات) الفرحلو كانَ الحالُ مع فريقهم فإنَّ كل المُناقشاتستكون عن (هلَّ هلالك يا هلال)..!لذا وطالما الأهلي لعبَ البارحة معتركاً آسيوياًوطالما أنَّ القوم قبل ذلك رأوا وتنادواوطرحوا وناقشوا الحديث عن ديون وصغائر الأمورلكُلِّ ذلك فإنني أضع قلمي جانباً وأقول:لقد اختصرتُ هذه الزاوية دعماً لاحتجاجي تجاههمفغضبُ الأهلي هو رقيولذا لا تترقبوا غضباً لراقٍ.k_alsh3laan@