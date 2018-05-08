سجل النجم السعودي المحترف في فريق ليفانتي فهد المولد اسمه كأول لاعب محترف شارك في مباراة رسمية ضمن الليغا الإسبانية، إذ شهدت مباراة ليفانتي وليغانيس الظهور الرسمي الأول للمولد مع فريقه في الدقيقة 79، في المباراة التي انتهت أمس (الإثنين) لصالح ليفانتي بنتيجة 3/صفر. وحرص المولد على استغلال مشاركته لدقائق مع فريقه بهز شباك فريق ليغانيس، لكن الوقت لم يسعفه. وحمل المولد الرقم 25 أثناء مشاركته، وستكون مباراة المولد القادمة مع فريق برشلونة في الجولة ما قبل الأخيرة في الدوري الإسباني.