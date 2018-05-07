تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض اليوم (الإثنين)، من السيطرة على حريق اندلع في محطة وقود على طريق أبوبكر الصديق شمالي العاصمة دون وقوع أي إصابات.وتسبب اصطدام مركبة بمنصة تعبئة البنزين داخل محطة الوقود في اشتعال النيران بها، مما نتج عنه تضرر مركبتين وجزء داخلي من المحطة دون وقوع أي إصابات.وذكر أحد شهود العيان لـ«عكاظ» بأن تفاصيل الحادثة تعود إلى قيام أحد عمال مغسلة السيارات بإخراج إحدى المركبات من داخل موقع الغسيل بشكل سريع دون أن يسيطر عليها، ليصطدم بمنصة تعبئة البنزين، مما تسبب في اندلاع النيران.وباشرت حادثة الحريق فرق من الدفاع المدني والمرور والدوريات الأمنية، فيما قامت جهات التحقيق بإجراءاتها لمعرفة المسببات.