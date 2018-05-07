بدأت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة بالإدارة العامة للطرق، استكمال أعمال سفلتة الطرق والمخارج وطرق الخدمة التابعة للطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة.وأوضح مدير عام المشاريع الكبرى المهندس خالد المقاطي أن الأمانة بدأت حاليا في تنفيذ طريقي الخدمة الموازيين لمخطط بطحاء قريش لاستكمال أعمال الربط التي تخدم المواطنين القاطنين بالمخطط وتعبيد الطريق، ويبلغ طول المنطقة المراد سفلتتها نحو 2.5 كيلومتر، بمسافة 1200 متر طولي للخط الواحد، مع أعمال الحفريات وتنفيذ طبقة القاعدة والأساس، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال كافة قبل حج عام 1439ه‍، للاستفادة منها في موسم الحج.من جهة أخرى، يستمع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص غدا (الثلاثاء)، إلى مطالب المواطنين وذلك في اللقاء الأول الذي تنفذه الأمانة معهم ضمن مبادراتها لتعزيز التواصل والاستماع إلى مطالبهم، ولتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الخدمات البلدية.وأوضح مدير إدارة الجودة والتميز المؤسسي المهندس إبراهيم بن حامد صائغ أن توجيهات الأمين بإقامة هذه اللقاءات تأتي ضمن السعي المستمر لتحسين الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة بما يتفق مع برنامج التحول البلدي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030، وتأصيلا لنشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، وتلبية لحاجات قاطني أم القرى وقاصديها.