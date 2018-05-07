أزالت لجنة التعديات ببلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة عددا من المباني والأحواش المخالفة، المقامة بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية، في عدد من المواقع، وذلك خلال الحملة التي نفذتها البلدية بمشاركة عدد من الجهات الأمنية، إذ أسفرت الحملة عن إزالة استراحات وأحوش مخالفة في مخططات الريان بوادي جليل، للاعتداء على الأراضي والبناء دون مستمسكات نظامية.وشكلت البلدية فريقا ولجنة مشتركة مع أفراد الأمن العام ومراقبي القسم، وتم تنفيذ الحملة على مواقع عدة، أزيلت خلالها 3 أحوش واستراحة.