فرط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الخروج بنتيجة إيجابية خلال لقاء ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، الذي واجه فيه السد القطري اليوم (الإثنين)، بعد أن خسر اللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل للأهلي مهند عسيري في الدقيقة 46، أما هدفا المستضيف سجلهما المدافع بوعلام خوخي في الدقيقتين 3، و28. وسيقام لقاء الإياب الأسبوع القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة).وشهدت المباراة تقدم السد بهدف مبكر في الدقيقة الـ3 عن طريق بوعلام خوخي بعد صناعة تشافي، وبعد الهدف سيطر الأهلي على المباراة وسنحت فرص حقيقية للدولي حسين المقهوي لكن يقظة مدافع السد أبعدت الكرة من حلق المرمى، وتبعتها تسديدة أخرى للمدافع منصور الحربي تجاوزت الحارس لكن أبعدها المدافع أيضا. ووسط الهجوم الأهلاوي بحثا عن التعادل، فاجأ بوعلام خوخي الجميع بهدف ثانٍ، مستفيدا من عرضية بغداد بونجاح وذلك في الدقيقة 28. حاول فتحي الجبال إدراك ما يمكن إدراكه قبل نهاية الشوط الأول فأدخل المهاجم مؤمن زكريا بدلا من حسين المقهوي «المصاب»، وكانت النتيجة سيطرة دون هز الشباك.مع بداية الشوط الثاني، تمكن مهند عسيري من تقليص النتيجة وترجمة السيطرة الأهلاوية لهدف رائع برأسية بعد تلقيه عرضية مميزة من الظهير أمير كردي، عقبها بحث لاعبو الأهلي عن هدف التعادل لكن دفاع السد والحظ حالا دون ذلك رغم الفرص التي سنحت لصالح العمري ومؤمن زكريا. وقبل نهاية المباراة، تألق محمد العويس وتصدى ببراعة لعدد من الهجمات الخطيرة لمصلحة السد، ليخرج الأهلي بأقل الخسائر.