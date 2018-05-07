كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي تفاصيل الضربات التي وجهتها قوات التحالف ضد ميليشيات الحوثيين خلال الساعات الماضية، والتي أسفرت عن تكبيد تلك الميليشيات خسائر هائلة، واستهدفت قيادات حوثية من الصف الأول في دار الرئاسة بالعاصمة اليمنية صنعاء، قائلاً:«إذا كان استهداف الهالك الصماد قاسٍ فإن ضربة اليوم ستكون مؤلمة للحوثي».وقال المتحدث باسم التحالف العربي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الإثنين)، إن التحالف استهدف دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، موضحا أن ميليشيات الحوثي تعرقل وصول السفن التي تحمل المساعدات لليمن.وقال العقيد تركي المالكي إن التحالف والجيش الوطني اليمني قاما بنزع ألغام بحرية زرعتها ميليشيات الحوثي لتهديد الملاحة الدولية.وأشار المتحدث باسم التحالف إلى أن ميليشيات الحوثي تعيق عمليات المنظمات الأممية لإعطاء لقاحات لليمنيين.وأضاف المالكي أن ميليشيات الحوثي قامت بقصف مركز لتأهيل الأطفال بصاروخ في مأرب، كما تقوم ميليشيات الحوثي الإيرانية بتوقيف 17 سفينة تحمل مساعدات.وقال المالكي: لقد تم تدمير 107 مواقع لتجمع ميليشيات الحوثي في الداخل اليمني، كما تم قتل عناصر إرهابية حوثية في اليمن قبالة الحدود السعودية، وقتل عدد من قيادات ميليشيات الحوثي في جبهة البيضاء.