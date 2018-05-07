خسر الاتحاد بنتيجة 107/82 أمام العربي القطري في المباراة التي أقيمت اليوم (الإثنين)، ضمن منافسات بطولة الأندية الخليجية الـ38 المؤهلة لكأس آسيا للأندية، التي يستضيفها نادي نزوى العماني خلال الفترة من 6 - 14 مايو الجاري على الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.وغلب على أداء الاتحاد اللعب الفردي رغم محاولات مدرب الفريق علي السنحاني تقليص الفارق، ونجح مع نهاية الفترة الثانية في تقليص النتيجة إلى 4 نقاط إلا أن حصول جابر الكعبي على خطأ فني أدى إلى تحويل مسار اللقاء لصالح العربي القطري. وبذلك يلعب الاتحاد مع الريان القطري أو المنامة البحريني في الدور الثاني في مهمة صعبة جدا إذا استمر على المستوى نفسه.ونجح الشارقة في تحقيق فوز مهم على المنامة البحريني عندما أنهى المواجهة بنتيجة 105/95. وجاءت المباراة قوية ومثيرة، تقدم فيها المنامة البحريني حتى الربع الـ3، لكن الشارقة قلب النتيجة في الربع الأخير لينهي المباراة لصالحه.