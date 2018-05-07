أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قرارا بتعيين الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام اللحياني وكيلا لجامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية لمدة 3 سنوات.وبهذه المناسبة، شكر الدكتور اللحياني وزير التعليم على هذه الثقة الغالية، سائلا الله أن يعينه ويوفقه لخدمة دينه ومليكه وأبناء الوطن من طلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات جامعة الملك عبدالعزيز، كما شكر مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي على دعمه المتواصل لجميع القطاعات بالجامعة بهدف الرقي بمستوى التعليم، الذي شهد خلال الأعوام الماضية قفزات نوعية في المجال البحثي والأكاديمي والابتكاري.اللحياني شغل العديد من المناصب داخل الجامعة وخارجها، منها عميد شؤون الطلاب، وكيل كلية الطب للعلوم الطبية الأساسية وكلية الطب، وكيل كلية الطب للجودة والتطوير، نائب رئيس وحدة التعليم الطبي بكلية الطب، رئيس مجلس الأمناء بكلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية، الأمين العام للجنة عمداء الطب بالمملكة، الأمين العام للجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة، رئيس تحرير مجلة التقنيات المجهرية والتركيب الدقيق، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمجاهر، ورئيس فريق أبحاث الكرسي العلمي لأمراض الخرف.