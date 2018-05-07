انتقد محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة دور المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في اليمن وتقوقعها في العاصمة صنعاء، تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية التي تملي عليها ما تريد لتضمينه في تقاريرها المرفوعة إلى الأمم المتحدة.جاء ذلك خلال استقباله اليوم (الاثنين) وفد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة الـ (أوتشا) برئاسة سبأ جويح مسؤولة الشئون الإنسانية الذي يزور المحافظة حاليًا، للاطلاع على الاحتياجات الإنسانية في المحافظة.وقال المحافظ العرادة إنه يتوجب على منظمات الأمم المتحدة الإنسانية أن تتواجد في كل المحافظات اليمنية المحررة لتحدد الاحتياجات من الواقع وليس كما يرفع لها من المليشيا الانقلابية أو من يتعاملون معها.وجدد مطالبة السُلطة المحلية للمنظمات الأممية فتح فروع لها في المحافظة، معربًا عن الشكر والتقدير لمنظمة اليونيسف التي كان لها تواجد في المحافظة وإن كان محدودًا.