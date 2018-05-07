تسلّم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز تقريرا مفصلا عن مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية بالمنطقة، التي تأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمسمى «تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنية حصاد مياه الأمطار في الجنوب الغربي من المملكة».جاء ذلك خلال استقبال الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الإثنين)، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، يرافقه مستشار الوزارة الدكتور عبدالله بن صالح الخضر، وعددا من المشرفين بالفرع والمحافظات.وقدم المهندس الغامدي شرحا عن المبادرة التي تهدف لزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية للمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية الريفية، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تأتي وفق توجه المملكة لتوفير الغذاء الصحي للمواطنين والمقيمين عن طريق الإنتاج المحلي ضمن رؤية المملكة 2030.وبين أنه جرى تكليف الجمعيات التعاونية الزراعية في المناطق المحددة لتنفيذ المدرجات الزراعية، بإشراف من مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة، وفروع الوزارة بالمنطقة، مفيدا أن المحاصيل التي ستتم زراعتها في المدرجات الزراعية بالمنطقة تشمل اللوز، والرمان، والزيتون، والبن، والمشمش، والعنب، وبعض المحاصيل الأخرى، إذ جرى تسليم 18 موزعة في الباحة ومحافظاتها.وثمن الأمير حسام بن سعود ما يقوم به الفرع، بدعم الوزارة، من مبادرات تخدم المنطقة وأهلها، منوها بالدعم اللامحدود الذي تتلقاه الوزارة وفروعها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده.وبين أمير الباحة ما تتمتع به المنطقة من هوية زراعية فريدة بوجود المدرجات الزراعية فيها، متمنيا لمنسوبي الوزارة وفرع المنطقة التوفيق لكل ما من شأنه خدمة المنطقة وأهالها.حضر الاستقبال مدير عام مكتب أمير منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.