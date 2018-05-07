تشرفت الجمعية السعودية الأمريكية للتربية الخاصة، يوم الثلاثاء الـ8 من الشهر الجاري، بالاجتماع مع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، وذلك لمناقشة مواضيع عدة ذات اهتمام مشترك، وكان أبرزها: مشروع التأهيل الوظيفي والتوظيف للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا ذوي الإعاقة الشديدة والتوحد؛ وبرامج التخطيط الحياتية mapping programs، التي تقوم على التخطيط المستقبلي لحياة الأفراد ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم وسوق العمل.وقد عبر أعضاء الجمعية عن شكرهم للدكتورة تماضر على ثقتها، إذ أكدوا أن الجمعية ستعمل بجد لتحقيق الأهداف المتفق عليها خلال الاجتماع.