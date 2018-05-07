استعرض وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الفرص الاستثمارية في مجال خدمة ضيوف الحرمين وتطوير الوزارة لمجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحقيق مستهدفات الوزارة المرتبطة برؤية المملكة 2030، مبيناً أن أحد هذه البرامج هو برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي تشارك فيه 32 جهة حكومية لخدمة الحاج والمعتمر وزوار بيت الله الحرام.جاء ذلك خلال جلسة عقدت اليوم (الإثنين)، ضمن فعاليات منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي بعنوان «من الرؤية إلى الإنجاز.. استثمر في مكة»، مؤكداً سعي وزارة الحج والعمرة لفتح فرص الاستثمار في شركات العمرة أمام قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تشجيعاً لصغار المستثمرين، حيث قامت الوزارة بتجهيز وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بسبل تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، مفيداً أن استراتيجية الوزارة المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال خدمه ضيوف الرحمن وتسهيل جميع الإجراءات وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الحج والعمرة.وعرج وزير الحج والعمرة على أبرز الفرص الاستثمارية لخدمة ضيوف الحرمين، عاداً الإرشاد في المشاعر المقدسة فكرة تطويرية وفرصة استثمارية يمكن الاستفادة منها، مذكراً بتركيز منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي في دورته الأولى، على إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى مواصلة مسيرة التطور والتحول إلى قوة استثمارية رائدة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40 % إلى 65 % تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة الحثيثة لتحسين المناخ التشريعي للاستثمار وزيادة حجم التجارة الدولية والتقدم الذي حققته المملكة في مجال الانفتاح على الاقتصاد العالمي واستعراض جهود إمارة لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وما صاحبها من إطلاق حزمة من المبادرات يتشارك في تنفيذها القطاعين العام والخاص مع العمل على تذليل أية معوقات قد تعرقل نجاح هذه الشراكة.