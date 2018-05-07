كشفت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية منع الرئيس التنفيذي السابق للبنك السعودي الفرنسي باتريس كوفينيي من مغادرة السعودية منذ نحو 6 أشهر، وذلك إثر التحقيق في مخالفات إدارية ومالية قام بها أثناء إدارته للبنك.



وأوضحت الصحيفة الفرنسية ذائعة الصيت، أن البنك أنهى علاقته مع المصرفي الفرنسي كوفينيي في نوفمبر الماضي، في وقت كانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قد سلطت الضوء على مخالفات في برنامج المكافآت والالتزامات الرقابية بالبنك، وقد اعترف البنك بمخالفات في برنامج الحوافز أدت إلى انتهاكات جسيمة.



وكان البنك السعودي الفرنسي قد كشف تلك المخالفات في أكتوبر الماضي.



يذكر أن مجلس إدارة البنك عين فريقا مستقلا للتحقيق في تلك المزاعم حول مدفوعات المكافآت غير القانونية. وبعد شهرين، قال البنك إنه ينسق جهوده مع الجهات المعنية لاسترداد المبالغ التي تم جمعها بشكل غير قانوني.