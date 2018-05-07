استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم (الإثنين)، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة النوري بن علي العنزي الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تكليفه.وجرى خلال اللقاء مناقشة أعمال فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وما يقدم من خدمات وبرامج بمنطقة الحدود الشمالية والمحافظات التابعة لها.ووجه أمير منطقة الحدود الشمالية بتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، والعناية بالشباب كمحور رئيسي والمستهدف الأول في التنمية والتركيز على البرامج الخاصة بالشباب بمختلف المجالات.من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عن شكره وامتنانه لأمير منطقة الحدود الشمالية على الحفاوة, مثمناً توجيهاته السديدة التي ستكون عوناً له في النهوض بخدمات الفرع.