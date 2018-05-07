أعلنت كلية الملك خالد العسكرية،عن فتح باب التسجيل لحملة الشهادة الجامعية.وأوضحت الكلية أن شروط التسجيل وفقاً للاعتبارات التالية: أن يكون إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية WWW.KKMAR.GOV.SA، وأن التسجيل يبدأ اعتباراً من (الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس 24/ شعبان 1439هـ الموافق 10 /5 /2018م حتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس 2/ رمضان/ 1439هـ الموافق 17 /5 /2018م) وعلى مدار الـ24ساعة، وتعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفي لتلك المعلومات.وأبانت أن نتائج القبول المبدئي ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الالكتروني، ولمعرفة شروط التسجيل والقبول والتخصصات المطلوبة الرجوع لموقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني: www.sang.gov.sa، ولمزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية: WWW.KKMAR.GOV.SA.