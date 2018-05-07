قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء نتيجة مباراة فريقي المزاحمية ونجران ضمن الملحق المؤهل لدوري الأمير محمد بن سلمان وإعادتها، وذلك استناداً إلى التقرير الذي رفعته لجنة الحكام إلى لجنة المسابقات بصفتها الجهة المنظمة للمسابقات والبطولات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك وفقاً لما وردها من مقيم الحكام بوجود خطأ فني ارتكبه حكم المباراة خلال تنفيذ ركلات الترجيح.



وأوضح «اتحاد القدم» في بيانه أنه إشارة إلى المادة 53 من لائحة المسابقات والبطولات الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم التي تنص على: «إذا دوّن مقيم الحكام بتقريره وقوع الحكم بخطأ فني في تطبيق القانون يقوم بالرفع للجنة الحكام بالحالة بتقرير منفصل لتحديد ما تراه لجنة الحكام حسب قانون اللعبة بوجود خطأ إداري أو فني في الحالة، والرفع للجهة المنظمة لاتخاذ القرار المناسب، سواء بإلغاء المباراة وإعادتها أو تثبيت نتيجة المباراة، ويعتبر قرار الجهة المنظمة نهائي وغير قابل للاستئنناف».



وحددت اللجنة يوم الجمعة 25 شعبان في الساعة 7:05 موعداً لإعادة المباراة، وذلك على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض. وتقرر أن يتكفل الاتحاد السعودي بكافة المصاريف المتعلقة بمشاركة الناديين في المبارة.



وفي ذات السياق، قررت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف حكم المباراة عبدالرحمن السلطان، وإحالته للجهة المختصة لاتخاذ القرار المناسب حيال الخطأ الفني الذي ارتكبه أثناء تنفيذ الفريقين لركلات الترجيح.