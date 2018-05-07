استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم (الإثنين), محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة.ورحب نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء، بمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والوفد المرافق, راجياً لهم العون والتوفيق في القيام بالمهام الموكلة إليهم خلال الزيارة.وجرى خلال اللقاء بحث كل الموضوعات التي تهم عمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة, وسبل تطوير قطاع المشاريع التقنية والمهنية والرفع من مستوى الأداء إلى الأفضل, انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمين لكل ما يسهم بتهيئة شباب الوطن للمستقبل المهني والتقني المتقدم وفتح فرص عمل وفرص الاستثمار المناسبة للشباب والفتيات.واطلع نائب أمير منطقة جازان على التقرير الخاص بمشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة التي تم إنجازها والجار تنفيذها والمشروعات المستقبلية التي تعتزم المؤسسة تنفيذها بالمنطقة.من جهته, أعرب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد عن شكره لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائب أمير المنطقة على ما تجده مختلف الجهات التابعة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من دعم وتشجيع ومتابعة مستمرة لكافة الأعمال والمهام, والمشاريع والبرامج التي تنفذها المؤسسة بمختلف محافظات ومراكز وقرى جازان.حضر اللقاء وكيل أمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ, ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي بن أحمد رضوان.