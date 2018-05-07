استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية لرئيس الفخري للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ا بمكتبه بالإمارة اليوم (الإثنين), الأمين العام للجنة الوطنية الرئيسية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» فهد بن عبدالله الراجح والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.ورحب أمير منطقة الحدود الشمالية في مستهل اللقاء بالأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم, متمنياً له التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه خلال الزيارة وكل ما يسهم في إنجاح عمل اللجنة وتقديم أفضل الخدمات للفئات المستفيدة من خدماتها، مشيداً بالدور الفاعل التي تبذله اللجنة لخدمة السجناء والمفرج عنهم في مختلف المجالات،في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده لكل ما يخدم أبناء هذا الوطن في جميع المجالات، داعيا أعضاء اللجنة إلى توعية شرائح المجتمع نحو التآخي وإعادة السجناء كأعضاء فاعلين في مسيرة البناء, وتغيير النظرة السلبية تجاه هذه الفئة التي عنيت بها حكومتنا الرشيدة حيث وفرت لهم كل وسائل الراحة والدعم.وطالب الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أعضاء اللجنة بوضع أفكار جديدة تخدم السجناء وأسرهم، مؤكدا أن للسجناء وأسرهم حقٌ علينا من خلال التخفيف عنهم والتعاطف معهم بإنسانية ومحبة، مهيبا برجال الأعمال بدعم اللجنة بسخاء لمساندتها في تأدية دورها الرائد والمهم.من جانبه أعرب الأمين العام عن سعادته بالزيارة ولقاء أمير المنطقة, وما استمع إليه من توجيهات, مثمناً متابعة لأنشطة وفعاليات اللجنة.حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني.