تسلم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز, نسخة من التقرير السنوي لميناء ضباء ( رؤى وإنجازات ميناء ضباء لعام 2017 م ) والمتضمن إنجازات الميناء ومشروعاته القائمة والمستقبلية.وأكد أمير منطقة تبوك خلال لقاءه مدير عام ميناء ضباء الكابتن أيمن أحمد الجهني في مكتبه اليوم (الإثنين) أن ميناء ضباء يعدّ رافداً اقتصادياً للمملكة ونافذة العالم في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد .وقدم مدير عام ميناء ضباء لأمير المنطقة نسخة من التقرير الذي يضم مشروعات الميناء القائمة التي تم إنجازها بتكلفة 720 مليون ريال بالإضافة إلى ما حققه الميناء في ارتفاع بمعدلات الأداء للعام 2017م مقارنة بالعام 2016م حيث جاءت الزيادة في عداد الركاب بنسبة 10 % وفي الإيرادات زادت بنسبة 7 % , وأيضا شمل التقرير وجود أربع محطات بالميناء وهي محطة للركاب والبضائع العامة ومحطة الحبوب السائبة ومحطة الحاويات التي سيتم افتتاحها في نهاية هذا العام 2018 م بالإضافة إلى جاهزية الميناء لاستقبال ضيوف الرحمن والعمالة الموسمية ومجهز بخدمات لوجستية كاملة.من جهته أعرب مدير عام ميناء ضباء عن شكره وتقديره لأمير منطقه تبوك على دعم ومتابعته للميناء وتوجيهات سموه الدائمة لتطوير الميناء والنهوض بدوره الاقتصادي.