وجَّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، فرع وزارة النقل بالمنطقة وبلديتي بلجرشي والعقيق، بالبدء الفوري في فتح وسفلتة طريق العقيق - جرد.ويأتي توجيه أمير المنطقة في ظل اهتمامه وحرصه لكل ما من شأنه خدمة المواطنين بمنطقة الباحة، ومنها طريق جرد- العقيق، وما يترتب على هذا الطريق من فوائد اقتصادية واجتماعية وأمنية تساهم في تسهيل حياة الناس في الانتقال للحصول على متطلباتهم المعيشية.وكان الأمير حسام بن سعود قد وقف ميدانياً على الطريق الذي يبلغ طوله 17 كيلو متراً ويخدم العديد من القرى المأهولة بالسكان، حيث وجَّه بتشكيل لجنة لدراسة الطريق برئاسة وكيل إمارة المنطقة التي رفعت تقريرها الختامي له، حيث أصدر توجيهاً بالبدء فوراً بفتح الطريق وسفلتته عن طريق فرع وزارة النقل بالمنطقة ومشاركة بلديتي بلجرشي والعقيق.وشدد على منع إي اعتداء على جانبي الطريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على ذلك ومتابعته أولا بأول.وكلف الأمير حسام بن سعود وكالة الإمارة للتنمية بمتابعة فتح الطريق وتقديم التقارير الدورية عن مراحل التنفيذ.