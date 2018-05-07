أعلنت أمانة منطقة نجران عن طرح 24 فرصة استثمارية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي 1439هـ.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق، أن الفرص الاستثمارية الجديدة تتضمن أنشطة متعددة ومتنوعة شملت فرص تعليمية وصحية وترفيهية ورياضية وتجارية وخدمية وإعلانية.وبيَّن أن الأمانة تعمل على عدد من المبادرات الهادفة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية بالمنطقة، وتدعم إصدار التراخيص اللازمة، مشيراً إلى أن هذه الفرص ستسهم في دعم عجلة التنمية، وتمثل تحفيزاً ودعماً إضافياً للمستثمرين ورواد الأعمال.من جانبه، أفاد مدير عام الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بالأمانة هادي بن محمد آل منصور، أن الفرص الاستثمارية الجديدة تشمل : تأجير موقع لإقامة مدارس عالمية بامتداد غرب حي الفهد، وتأجير موقع لإقامة مجمع طبي بمخطط النهضة، وتأجير موقع لإقامة مركز علاج طبيعي وتأهيلي على طريق الملك عبدالعزيز، وتأجير موقع لإقامة شاليهات والعاب أطفال برعوم، وتأجير موقع لإقامة مدينة ترفيهية بمنتزه أبا الرشاش، وتأجير موقع لتشغيل مشروع ملعب كرة قدم قائم بمنتزه الملك فهد، وموقع آخر لإقامة صالة ألعاب رياضية بمخطط شرق الضيافة، وتأجير موقع لإقامة مشروع تجاري ترفيهي بمخطط النهضة، وموقع آخر لإقامة مشروع تجاري بمخطط النهضة.كما تشمل الفرص الاستثمارية الجديدة، تأجير موقع لإقامة مشروع مكتبة قرطاسية بحي الجامعة، وموقع لإقامة صراف آلي بممشى طريق الملك عبدالعزيز، وتأجير موقع مماثل لصراف آلي بنفس الطريق، وكذلك تأجير موقع صراف آلي داخل مبنى الأمانة، وموقع آخر مماثل بشارع الستين بحي الفهد، بالإضافة إلى تأجير موقع لإقامة كوفي شوب سيار بمنتزه أبا الرشاش، وتأجير 4 عربات متنقلة لبيع الشاي والذرة والكرسبي بمنتزه أبا الرشاش، وتأجير موقعين لبيع مستلزمات الرحلات بمنتزه أبا الرشاش، وكذلك فرصة لإقامة ميني ماركت بمنتزه أبا الرشاش، وفرصة أخرى لإقامة كوفي شوب سيار علامة تجارية مسجلة بممشى طريق الملك عبدالعزيز، وموقع آخر لإقامة 10 لوحات سوبر موبي بمواقع متفرقة، وكذلك موقع لإقامة لوحات دعائية على أعمدة الإنارة عدد 70 عموداً بمواقع متفرقة، وموقع لإقامة إعلان على جسر المشاة وجهين بجوار مستشفى الملك خالد، وتأجير موقعين لإقامة 100 لوحة موبي و10 لوحات سوبر بمواقع متفرقة.وبيّن آل منصور, أن آخر يوم لتقديم العطاءات يوم الاثنين الموافق 13 /9 /1439هـ، وموعد فتح المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 14 /9/ 1439هـ، داعياً المستثمرين الراغبين في شراء واستلام كراسات الشروط الدخول عبر موقع الأمانة www.najran.gov.sa، وللاستعلام والتواصل من خلال خدمة العملاء على الرقم 175222444 تحويله 6116.