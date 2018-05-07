مدد الجناح الفرنسي فرانك ريبيري (35 عاما) عقده مع نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم حتى يونيو 2019، بحسب ما أعلن النادي البافاري الاثنين.



وقال ريبيري "أنا فخور بأن أعلن إنني وقعت عقدا مع بايرن ميونيخ حتى 2019"، مضيفا عبر حسابه على موقع "تويتر"، "لنعمل بجهد لنجعل من هذا الوقت فصلا مضيئا آخر في حكاية أفضل ناد في العالم".



اما المدير الرياضي للنادي البوسني حسن صلاح حميدزيتش فقال "أظهر فرانك مرة جديدة هذا الموسم في الدوري المحلي، دوري أبطال أوروبا وفي كأس ألمانيا قدرته على تقديم عروض استثنائية"، وذلك في بيان للنادي.



وكان حميدزيتش نفسه كشف الشهر الماضي ان النادي عرض على ريبيري (35 عاما) والجناح الهولندي أريين روبن (34 عاما)، تمديد عقديهما حتى نهاية الموسم المقبل.



وكان عقد ريبيري ينتهي في 30 يونيو القادم. وبموجب الاتفاق الجديد، سيبقى في النادي للعام الثاني عشر تواليا.



وانضم ريبيري إلى صفوف النادي البافاري في العام 2007 قادما من مرسيليا الفرنسي، وخاض معه 385 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 117 هدفا، منها 247 مباراة و80 هدفا في الدوري المحلي.



وأحرز ريبيري ثمانية ألقاب في البوندسليغا مع بايرن، لينضم إلى أربعة لاعبين آخرين حققوا هذا الإنجاز هم اوليفر كان، محمد شول، فيليب لام وباستيان شفاينشتايغر.



ولا يزال بايرن ينتظر رد روبن لتجديد عقده من عدمه.