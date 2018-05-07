وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الاثنين)، عقداً لتمديد توفير 11 محطة للأوكسجين في المستشفيات اليمنية، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و440 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.ووقّع العقد مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج بالمركز المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقع عن منظمة الصحة العالمية ممثل المنظمة في اليمن الدكتور نيفيو زاغاريا، وذلك بمقر المركز في الرياض.وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله المعلم، في تصريح صحفي، أنه جرى اليوم تمديد عقد شراكة تنفيذي مع منظمة الصحة العالمية لتوفير 11 محطة للأوكسجين في المستشفيات اليمنية.وأشار إلى أنه جرى تسليم 5 محطات للأوكسجين وصلت إلى مواقعها في المستشفيات اليمينة، وجار العمل على استكمال وصول المحطات المتبقية.وأضاف المعلم، أن ذلك يأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.وأعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، عن سعادته لتمديد عقد تزويد الأوكسجين لـ 11 مستشفى في أنحاء اليمن بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، مقدماً شكره الجزيل للمركز على دعمه الكبير للمنظمة.وأضاف: "هذا مثال قوي على أرض الواقع لما نسعى لتقديمه بالشراكة مع المركز ونعمل عليه في الأزمة اليمنية".