أعرب أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، عن فخر كل السعوديين والإماراتيين بالقيادتين اللتين تقدمان أعظم نموذج للعلاقات الوثيقة بروابط الإخاء وحسن الجوار.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم (الاثنين)، قائد القوة الإماراتية المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن عوض بن سالم الساعدي.وأكد أمير نجران نبل المهمة التي يؤديها الرجال البواسل في التحالف، من أجل صون العروبة في اليمن الشقيق، منوهاً بما تقدمه القوة المشاركة من دولة الإمارات العربية المتحدة من بطولات وتضحيات، تؤكد بوضوح وحدة المصير بين المملكة والإمارات، التي تشهد لها دماء السعوديين والإماراتيين التي امتزجت في ساحات الشرف والعزة والكرامة.من جهته، أشاد قائد القوة الإماراتية بما يعيشه أهالي منطقة نجران من طمأنينة، رغم استهداف المنطقة بالصواريخ الباليستية.فيما أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز أن ما يعيشه أبناء منطقة نجران من طمأنينة جاء لثقتهم بالله وإيمانهم به، ثم ثقتهم بالرجال الثابتين على الجبهة، داعيًا الله أن يثبتهم لنصرة الحق، أو يتغمد الشهداء منهم بواسع رحمته، ويعجل في شفاء المصابين.