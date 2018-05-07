دعت سفارة المملكة في نيودلهي جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في الهند إلى توخي الحيطة والحذر من تداعيات التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، مشيرة إلى أهمية اتباع تعليمات السلامة التي تصدر عن السلطات المحلية الهندية.وقالت السفارة في بيان لها اليوم (الإثنين): «إشارة إلى ما أعلنته مصلحة الأرصاد الجوية الهندية يوم أمس (الأحد) الموافق 6 مايو بأنه من المتوقع أن تشهد ولاية دلهي وضواحيها وعدد من المناطق الأخرى عواصف رعدية ورملة مصحوبة برياح عاتية وأمطار خفيفة يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 مايو، وما تناقلته وسائل الإعلام والصحف الهندية بأن ولاية هاريانا المجاورة لدلهي أعلنت عن إغلاق كافة المدارس في الولاية يومي الإثنين والثلاثاء، فإن فإن سفارة المملكة تدعو جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر».ونصحت السفارة المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في هذه المناطق بمتابعة الموقع الإلكتروني لمصلحة الأرصاد الجوية والاتصال على السفارة عند الحاجة على أرقام التواصل التالية:السفارة السعودية في نيودلهي: +911143244444شؤون المواطننين السعوديين: +919899221188