تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة نائب مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله الوادعي، اليوم (الاثنين)، مركز الأطراف الصناعية في مأرب باليمن، الذي يموله المركز للسنة الثانية على التوالي.وأوضح الدكتور الوادعي، أن هذه الزيارة لمركز الأطراف الذي يعد نوعياً في تقديمه للخدمات، يأتي للوقوف على سير العمل وتنفيذ مواصفات العقد المبرم مع المنظمة الشريكة والمتعهدة بالتشغيل والتأكد من الخدمات التي يقدمها، مبيناً أن المركز أتم تركيب 305 أطراف صناعية السنة الماضية للمتضررين من مليون لغم زرعتها المليشيات الحوثية في اليمن، وكانت أكثر الفئات تضرراً من الأطفال والنساء.وقال الدكتور الوادعي: "استقبل المركز المئات من الأطراف الصناعية، ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جاهداً لتوطين هذه الخدمة حتى يكون اليمنيون قادرون بأنفسهم على القيام بها، عبر تأهيل الكوادر الطبية وإقامة الدورات المتخصصة لهم داخل اليمن".