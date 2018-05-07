قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن اللبنانيون قالوا كلمتهم، بالنسبة لتيار المستقبل ومرشحيه كانت الـ"نعم" واضحة في الانتخابات.

وأكد الحريري خلال مؤتمر صحفي اليوم قائلا: نحن انتصرنا على كل الجبهات بإرادة الجمهور العريض الذي يستطيع أن يرفع رأسه بالإنجاز العظيم والكبير الذي حققه.

وأوضح أن نتائج الانتخابات تعطي تيار المستقبل كتلة من ٢١ نائباً في البرلمان وأن أمام لبنان مرحلة جديدة وتحديات كبيرة وأنا على رأس تيار المستقبل مستمر بقيادة كل هذه التحديات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي.

وأشار إلى أن الانتخابات محطة وانتهت، جمهورنا هو الأساس في وجه كل الاختراقات وهو الأساس لكي يبقى تيار المستقبل تيار الاعتدال في كل لبنان.

وشدد على أن ثقته كبيرة بالناس بالرغم من كل الاعتبارات مؤكدا أنه سيمد يده إلى كل لبناني ولبنانية شارك في الانتخابات للمحافظة على الاستقرار وإيجاد فرص عمل.

وأوضح أن أهم إنجاز للحكومة تحقيق قانون الانتخابات.

وأضاف : سأظل حليف الرئيس عون لأن هذا التحالف يؤمن الاستقرار والتوافق السياسي وانتخاب الرئيس عون هو الذي حصن البلد.

وأكد الحريري قائلا: رئيس الجمهورية قال أن بعد الانتخابات سيكون هناك بحث بالاستراتيجية الدفاعية، وفي موضوع السلاح رأيي معروف أنني ضد السلاح غير الشرعي.

وتابع: لبنان هو الحكومة اللبنانية وهو النأي بالنفس، هو البيان الوزاري، حزب الله لديه كتلة نيابية نعم، ولديه سلاح لكن هذه مسألة إقليمية، أما بالنسبة لنتائج بيروت أنا فخور ببيروت.

وشدد على أن لبنان لا يحكم إلاّ بجميع مكوناته السياسية والذي يتكلم غير ذلك يضحك على نفسه. وأنه يبحث عن زيادة التوافق بين الناس. وأظن المجتمع الدولي كان يريد الانتخابات وحصلت، ولبنان بيّن للمجتمع الدولي العملية الديمقراطية في هذه الانتخابات

لبنان بلد يحتاج إلى الاستقرار والإنماء .