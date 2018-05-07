بتمويل من مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وبقيمة 5 ملايين دولار، بدأت شركات مقاولات يمنية متخصصة في أعمال الطرق، إعادة تأهيل مقاطع من طريق قعطبة الضالع الحبيلين مفرق العند بطول إجمالي يبلغ 84 كلم، بعد اجتيازها التأهيل المالي والفني من قبل صندوق الطرق واستشاري المشروع.وأوضح مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، أن المشروع مقسم إلى ثلاثة مقاطع لسرعة إنجاز أعمال إعادة التأهيل في فترة وجيزة، حتى لا تتأثر حركة المسافرين ونقل البضائع خلال فترة المشروع، حيث يمتد الجزء الأول من المشروع من مدينة قعطبة إلى مدينة الضالع بطول 20 كلم، وهو طريق إسفلتي مزدوج بعرض 14 متراً، إضافة لجزيرة وسطية مع الأكتاف، مشيراً إلى أن قيمة العقد الإجمالي مليوناً وستمائة وتسعة وثمانيين ألفا ومئتين واثني عشر دولاراً.أما المقطع الثاني فيربط مدينة الضالع بمدينة الحبيلين بطول 32 كلم وعرض 7 أمتار بمبلغ قدره مليون ومائتان وأثنان وخمسون ألفاً ومائة وأثنان وستون دولاراً ، فيما يمتد المقطع الثالث من المشروع ليربط مدينة الحبيلين وحتى مفرق العند مروراً بنوبة ودكيم وسائلة بله بطول 32 كلم وعرض 7 أمتار مع الأكتاف، وبلغت قيمة عقده مليوناً وسبعمائة وثلاثة وثمانيين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين دولاراً .ويأتي المشروع ضمن التدخلات الطارئة التي تهدف خطة العمليات الإنسانية الشاملة من خلالها إلى رفع قدرات قطاع النقل في الموانئ والطرق البرية في اليمن، بما يسهم في خفض تكاليف نقل البضائع وتسهيل تنقل المواطنين في أحد أهم الطرق الرابطة بين المدن الرئيسيّة وميناء عدن.وأكد مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، أن إعادة تأهيل هذا الطريق سيكون له أثر كبير في تسهيل عمل الفرق الإغاثية العاملة في اليمن وحركة القوافل الإنسانية، ونقل المواد الإغاثية التي تشهد حاليا اختناقات في عدة مقاطع نتيجة انهيار أجزاء من الطريق الرابط بين ميناء عدن إلى صنعاء عبر محافظتي لحج والضالع ، إضافة إلى إيجاد آلاف الوظائف لليمنيين في هذه المحافظات، وزيادة النشاط التجاري وهو ما يسهم في تعزيز سبل الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق التي سلبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.يذكر أن المشروع سينفذ خلال ثلاثة أشهر ويشرف على تنفيذه صندوق صيانة الطرق ووزارة الأشغال العامة والطرق في اليمن، ومركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.