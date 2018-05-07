شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك مؤسسة تختص بتجارة الملابس الجاهزة وخدمات ما بعد البيع بمدينة الدمام، وذلك إثر تورط القائمين عليها في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري والإعلان عن إجراء تخفيضات تجارية دون الحصول على ترخيص.ونشرت الوزارة حكماً قضائياً صدر من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.كما أكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.