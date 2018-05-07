وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير عبدالله بن بندر، بتشكيل فريق عمل من الجهات ذات العلاقة للمعالجة الفورية للأمور الطارئة، وملاحظات المعتمرين والزوار والجهات العاملة في المسجد الحرام خلال شهر رمضان، على أن يجتمع هذا الفريق بشكل دائم طيلة الشهر الكريم.



جاء ذلك لدى زيارة الأمير عبدالله بن بندر للمسجد الحرام اليوم (الإثنين) ووقوفه ميدانيا على خطط الجهات الأمنية والأخرى ذات العلاقة، خصوصا فيما يتعلق بحركة الحشود والسلامة خلال شهر رمضان.



واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن الخطط المعدة لحركة المعتمرين، والمصلين من وإلى المسجد الحرام، والتي تضمن بحول الله سلامتهم، ثم تفقد التوسعة السعودية الثالثة والتقى بقيادات التوسعة واطلع على سير العمل فيها، وخطط الاستفادة من بعض الأجزاء خلال شهر رمضان.



وفي شأن متصل زار الامير عبدالله بن بندر طريق إبراهيم الخليل بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، والذي أنهت أعمال تحسين المرحلة الأولى منه هيئة تطوير المنطقة، وسيتم البدء في المرحلة الثانية بعد شهر رمضان المقبل.



واستمع الأمير عبدالله بن بندر إلى شرح عن المشروع الذي هدف إلى تحسين الطريق الذي يبلغ طوله أكثر من 600 متر، ويربط ميدان الشبيكة مع دوار الخرزة، ويتخلله مسارين للخدمة وأرصفة تقدر مساحتها بـ 36 ألف متر مسطح.



ويعد المشروع أحد المشاريع التطويرية والتجميلية للطرق المؤدية للحرم المكي الشريف، ويساعد المصلين والمعتمرين على الوصول بكل يسر وسهولة من وإلى الحرم المكي، مع تخصيص مسارات لسيارات الأجرة العامة لنقل العجزة وكبار السن.