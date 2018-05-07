نفذت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة الطائف، برنامجاً مكثفاً لصيانة أعمدة الإنارة والتوصيلات والكيابل لشبكة الإنارة التي تغطي شوارع المدينة والضواحي.

وتضمن البرنامج صيانة 3000 عمود إنارة مختلف الأنواع، إضافة إلى 750 متر من التمديدات والأسلاك، وتعمل الفرق الميدانية على استبدال الإضاءة التالفة وتفقد التمديدات الداخلية والخارجية وهياكل الأعمدة، وتتولى 10 فرق ميدانية أعمال الإصلاح والصيانة على مدار الساعة لتغطية أنحاء المحافظة.

وكشفت الأمانة أن أعداد أعمدة الإنارة في تزايد مستمر، تلبية للتوسع الذي تشهده المدينة وضواحيها، ويتم استبدال ما يقرب من 50 عمود إنارة يومياً نتيجة تعرضها للتلف أو لأعمال التطوير المستمر، وتعمل الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على تطوير منظومة الإنارة بأحدث الأشكال للأعمدة والإنارة، واستخدام إضاءات موفرة للطاقة، كما تم إيجاد فرقة للطوارئ والاستجابة السريعة لمعالجة كافة أعطال الإنارة.