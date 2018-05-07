يترأس وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال الفترة 7 - 2018/5/9.وستكون الدورات والاجتماعات كالتالي:الدورة العادية (91) للجنة الدائمة للإعلام العربي والمقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 2018/5/7 بمقر الأمانة العامة.الدورة العادية (9) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والمقرر عقدها يوم الثلاثاء 2018/5/8 بمقر الأمانة العامة.الدورة العادية (49) لمجلس وزراء الإعلام العرب وذلك يوم الأربعاء الموافق 2018/5/9.