حصلت السعودية على جائزة عمليات القسطرة القلبية المعقدة، تسلمها نائب رئيس جمعية القلب السعودية الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، واستشاري أمراض القلب والقسطره بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني الدكتور محمد بلغيث البارقي، وذلك خلال المؤتمر العالمي للقسطرة القلبية للحالات المعقده الثالث عشر، والذي أقيم في مدينه فيينا بالنمسا أخيراً تحت إشراف جمعية قسطرة القلب الأمريكية وشركة بوسطن العلمية.وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من أطباء قسطرة القلب من دول الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا ولجان تحكيم عالمية من بريطانيا والنمسا وأسكتلندا. وعلى مدار يومين تم تقديم ومناقشة عمليات قساطر وحالات مرضية معقدة من جميع الدول المشاركة، إضافة إلى ورش عمل علمية وتقنية في علاج أمراض الشرايين والصمامات، وقد حازت أربع دول على الجوائز في عمليات القسطرة العلاجية وهي المملكة العربية السعودية وإيران ودولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان.وثمن الدكتور محمد بالغيث المواقف العظيمة والأعمال الجليلة والجهود الصادقة والمخلصة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لدعم الصحة بوجه عام والأطباء السعوديين على وجه الخصوص.