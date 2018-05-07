كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الأوعية الدموية، بدأها تنفيذ برنامج وقائي للكشف المبكر عن توسع الشريان الأورطي، والذي يُعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، حيث خصصت عيادة لأمراض الشريان الأورطي.حضر افتتاح البرنامج رئيس المجلس الاستشاري لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور عبدالرحمن الجضعي، والمدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور هيثم الفلاح.وذكر استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور عبدالله الفوزان، أن البرنامج يهدف للتعرف على الأشخاص الذين يعانون من توسع في الشريان الأورطي، وذلك عن طريق إجراء أشعة صوتية لمنطقة البطن بهدف متابعتهم وعلاجهم قبل تفاقم المشكلة.وعرج الدكتور الفوزان إلى أن توسع الشريان الأورطي عادةً يكون بلا أعراض، وعندما تظهر الأعراض تكون احتمالية الوفاة عالية جدًا، مبينًا أن غالبية الذين يتعرضون لانفجار الشريان يتوفون قبل الوصول للمستشفى.وختم الفوزان تصريحه منوهاً بأن البرنامج يتيح التعرف على المرضى المصابين بتوسع الشريان الأورطي البطني قبل انفجاره، وذلك لعلاجه في الوقت المناسب، حيث إن البرنامج يضمن الوقاية للمرضى في المستقبل من الوفاة نتيجة انفجار الشريان.