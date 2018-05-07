أعلن المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم تطوير البنية التحتية في 14 مشروعاً توفر نحو 22 ألف قطعة أرض مطورة للمستفيدين من برنامج «سكني» في منطقة عسير.



وقال إن هناك نحو تسعة مشاريع للأراضي الوزارية في مرحلة الطرح، والتي ستوفر أكثر من 7 آلاف أرض مجانية تتوزع في عدد من محافظات ومراكز المنطقة، بينها محافظات خميس مشيط، المجاردة، أحد رفيدة، بيشة، سراة عبيدة، بارق، بلقرن، تثليث، والبرك.



وأوضح السويلم أن إجمالي ما تم تخصيصه خلال المرحلتين الأولى والثانية من برنامج «سكني» لمنطقة عسير منذ فبراير 2017 وحتى أبريل الماضي يصل إلى 31684 خياراً سكنياً وتمويلاً تشمل 8793 وحدة سكنية تحت الإنشاء «البيع على الخارطة»، إضافة إلى 9427 قرضاً عقارياً مدعوماً من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و13464 أرضاً تقدم بشكل مجاني للمستفيدين بينما ما تم تخصيصه حتى الآن ضمن برنامج «سكني» في عسير خلال عامي 2017 و2018 يلبي ما نسبته 44% من الطلب على الدعم السكني في المنطقة.



وأكد السويلم أن هناك مجموعة من الحلول السكنية يجري العمل عليها في إطار الإسكان التنموي لتوفير مساكن مناسبة للأسر ذات الحالات الخاصة.