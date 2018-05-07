استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مكتبه بجدة، وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، يرافقه عدد من وكلاء الوزارة.وأشار الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء، إلى ما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في المجالات كافة بما في ذلك الأنظمة واللوائح الخاصة بموظفي القطاعات الحكومية في الدولة، إلى جانب استخدام التقنية في تسهيل الإجراءات، مشدداً على أهمية الاستمرار في التطوير الذي يعد أهم خطوة للاستقرار والإنتاج.واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة مع وزير الخدمة المدنية، أعمال الوزارة خاصة تلك المتعلقة بمنطقة مكة المكرمة، كما بحث أوجه التعاون بين وزارة الخدمة المدنية وإمارة منطقة مكة المكرمة.