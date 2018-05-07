أصدر وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.وتأتي هذه اللجنة انطلاقاً من أهداف برنامج التحوّل الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030، الذي يؤكد أهمية التكامل بين الجهات الحكومية.وجرى التنسيق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء انطلاقاً من الدور الرقابي لضمان سلامة ومأمونّية وجودة وفعالية الدواء، لتشكيل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية بحيث تكون لجنة مستقلة عن لجنة مخالفات نظام المؤسسات الصحية.وسيكون للجنة أثر كبير في ضبط سوق المستحضرات الصيدلانية وسرعة إيقاع العقوبات على الجهات المخالفة وتفعيل الدور الرقابي للهيئة بشكل أكبر، إذ ستكون مختصة بالنظر في مخالفات مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية والمكاتب العلمية لشركات الأدوية ومراكز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية.