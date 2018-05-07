واصلت بلدية محافظة الوجه أعمالها التجميلية لمعالجة التشوه البصري بشعار «كذا أحلى»، تفعيلاً لمبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.



ونتج عن هذه المبادرة رفع المركبات التالفة والمهملة وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة وطمس الكتابات المشوهة للمنظر العام على الجدران، وكذلك إصلاح أرقام المباني ولوحات أسماء الشوارع والإدارات الحكومية، كما تم إصلاح الأرصفة وإعادة طلاء القديم منها، وفي الأسبوع الخامس من الحملة عالجت البلدية حاويات النظافة بتصميم ملصقات «استيكرات» لمناظر طبيعية بألوان باردة مريحة للعين، ومساعدة على اندماج الحاوية مع محيطها.