استقبلت مدارس الحد الجنوبي التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أمس (الأحد)، 615 طالباً من الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وسط ترحيب واعتزاز بهم، مع تقديم مجموعة من التسهيلات والإرشادات لهم للانتساب والدخول في لجان الاختبارات.وأوضح المدير العام للتعليم بجازان عيسى بن أحمد الحكمي، أن تعليم جازان حرص على استقبال الراغبين في أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بالمدارس التابعة لتعليم جازان من المرابطين بالحد الجنوبي، مع تقديم جميع التسهيلات وكل الإرشادات لهم في سبيل تهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء اختباراتهم وفق اختياراتهم ورغباتهم، مبيناً أن الإدارة قامت بتحديد مواعيد مناسبة للجنود المرابطين لأداء اختباراتهم بما يتوافق مع وقت ومهمات عملهم، سواء كانت اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وكذلك موعد اختبارات الغائبين مع بدء العام الدراسي.وأشار الحكمي إلى أن التعليمات نصت أنه في حال تعثر بعضهم في مادة فإنه يعطى الفرصة لاختبار «دور ثانٍ» في وقت لاحق حسب المواعيد المحددة أو ما تراه إدارة التعليم مناسباً لظروف الطالب وظروف المنطقة.